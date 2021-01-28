Экскаватор ушел под лед в Хабаровском крае

В Хабаровском крае под лед ушел экскаватор, водитель погиб. Об этом в четверг, 28 января, сообщил сайт ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло в районе села Мичуринское ранее в этот день в районе 16-й лодочной станции на реке Амур. Предварительно установлено, что в ходе проведения дноуглубительных работ на береговой части пристани при выемке грунта экскаватор под тяжестью своего веса съехал вниз и завалился на бок. В кабине в момент случившегося находился водитель, спастись ему не удалось.

Уточняется, что водолазы обследуют место провала под лед техники, ведутся поиски пропавшего мужчины.

В краевом главке МЧС рассказали, что это уже четвертый случай провала техники под лед в регионе с начала зимы. Три из них произошли на реках в местах необорудованных ледовых переправ.

Как пишет сайт aif.ru, на месте ЧП работают спасатели и инспекторы ГИМС МЧС РФ. Все обстоятельства случившегося в ходе проверки установят сотрудники следственных органов и транспортной прокуратуры.

Ранее 28 января сообщалось, что два рыбака-любителя чуть не утонули на Сахалине, провалившись под лед на снегоходе. Мужчины сумели спастись, а транспортное средство утонуло.