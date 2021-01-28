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Депутат Госдумы оценил планы Украины по воздушной блокаде Крыма

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Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал планы Украины по воздушной блокаде республики. Об этом он сообщил в четверг, 28 января, «РИА Новости».

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«Украинские деятели выдают себя великими сыщиками, хотя на самом деле преследуют единственную цель — организовать воздушную блокаду, перекрыть границы и не допустить в Крым людей, особенно из других стран, чтобы как можно меньше человек увидели разительные преобразования полуострова с момента воссоединения с Россией», — сказал он агентству.

По словам политика, украинские планы по воздушной блокаде полуострова путем запугивания российских авиакомпаний обречены.

«Но хочу сказать, что все попытки киевских властей обречены, никаких последствий это не повлечет. Воздушная гавань Крыма — аэропорт Симферополь — ежегодно наращивает число и географию авиарейсов», — отметил он.

Накануне, 27 января, власти Украины обратились в украинское отделение Интерпола для розыска самолетов, летавших в Крым с 2014 года. Прокуратура Украины установила около 500 и наложила арест на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские рейсы на полуостров.

В тот же день правительство Украины ввело санкции против 13 российских компаний, работающих в сфере авиации за полеты в Крым.

17 ноября прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов назвал такое решение Киева мелкой пакостью. По его словам, это не окажет никакого влияния на полеты российских авиакомпаний в Крым.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

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