Вирусолог обозначил сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России

Пандемия коронавируса завершится, когда когда 70–80% жителей планеты «проконтактируют» с вирусом, считает академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

По мнению ученого, уже к лету введенные ограничения могут быть сняты.

«Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца… Пандемия окончится, когда 70–80% людей проконтактируют с вирусом. А при таком быстром распространении инфекции контакты имеют практически все», — цитирует Ершова Ura.ru.

Академик добавил, что важную роль в победе над пандемией играют вакцины, а данные об эффективности массовой вакцинации появятся уже через несколько месяцев.

Ранее, 28 января, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что волнообразные колебания в суточной заболеваемости COVID-19 будут наблюдаться в России до тех пор, пока 60% взрослого населения не будет вакцинировано.

Согласно прогнозу врача-вакцинолога Евгения Тимакова, заболеваемость и смертность от COVID-19 к середине весны может снизиться вдвое. Это будет происходить волнообразно, отметил он, из-за естественного снижения иммунитета после зимы.

27 января, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число выявленных случаев заболевания в России за сутки возросло на 17 741, это минимальное значение с 29 октября, напоминает «Газета.Ру»

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.