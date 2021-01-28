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Япония заявила о необходимости поддержки США при проведении Олимпиады

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Япония рассчитывает получить международную поддержку, в том числе от США, при организации летних Олимпийских игр в Токио летом 2021 года. Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като в четверг, 28 января.

По его словам, власти намерены провести Олимпийские игры и сейчас ведут работу по их подготовке. При этом он отметил, что с точки зрения организации Японии необходима поддержка США, а также других государств и их правительств.

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Отмечается, что таким образом он прокомментировал слова члена исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси о том, что судьба Олимпиады в Токио теперь зависит от поддержки этих планов президентом США Джо Байденом, пишет ТАСС.

Ранее 28 января сообщалось, что большая часть крупных японских компаний выступила за проведение летних Олимпийских игр в Токио летом 2021 года, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

В начале недели газета Asahi Shimbun также провела опрос касательно проведения Олимпиады в стране. Согласно ее данным, 86% японцев выступили за отмену или перенос Олимпиады, а за проведение игр высказались только 11% респондентов.

21 января The Times сообщила, что правительство Японии в частном порядке пришло к выводу, что уже отложенные Олимпийские игры в Токио будут отменены в этом году из-за пандемии COVID-10.

В тот же день в Международном олимпийском комитете заверили, что не намерены отказываться от проведения соревнований.

Решение о проведении летних Олимпийских игр в Токио примут до старта эстафеты олимпийского огня, который запланирован на 25 марта.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Они будут носить название «Токио-2020».

Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время.

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