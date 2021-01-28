Жителя Благовещенска задержали по подозрению в убийстве матери

В Приамурье задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве матери. Об этом в среду, 27 января, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, тело 51-летней женщины нашли в квартире дома по улице Фрунзе в Благовещенске, на нем были зафиксированы телесные повреждения.

В совершении убийства признался сын погибшей. Он рассказал, что мать делала ему замечания, что он нигде не работает и праздно проводит время. Также мужчина подробно рассказал следователям, как совершил преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу, пишет REGNUM.

26 января сообщалось, что женщину заподозрили в убийстве маленькой дочери в Приморье. По факту смерти ребенка СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Подозреваемая задержана, в настоящее время она находится в психиатрической больнице.