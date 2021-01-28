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Генсек ООН заявил о важной роли российской вакцины в борьбе с пандемией

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Российская вакцина может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщил в четверг, 28 января, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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«Она (российская вакцина. — Ред.) может использоваться в миссиях ООН в самых уязвимых областях, где нам нужны вакцины и для наших сотрудников, и для местного населения, которое мы поддерживаем в ходе миротворческих операций», — привели слова Гетерриша на портале «Газета.ru».

Накануне, 27 января, президент России Владимир Путин призвал страны к совместной борьбе с пандемией COVID-19.

Он отметил, что недоступность вакцины в ряде стран может стать общей мировой угрозой. Путин также заявил о необходимости оказать помощь африканским странам в борьбе с пандемией, в том числе помочь в наращивании объемов тестирования и проведения вакцинации.

Российская вакцина «Спутник V» была разработана Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а в отношении тяжелых случаев — 100%.

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