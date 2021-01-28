Юный футболист погиб во время уличной драки в Ирландии

Ирландский футболист Джош Данн был убит во время уличной драки в Дублине. Об этом 28 января сообщает The Irish Sun.

Потасовка завязалась между двумя компаниями. В ходе конфликта 16-летний спортсмен получил несколько ножевых ранений, от которых скончался в больнице.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

Данн выступал за академию ирландского «Богемиана». Администрация клуба выразила соболезнования семье футболиста.

«Все в «Богемиан» опустошены известим о трагической гибели Джоша Данна. Он талантливый и юный футболист, которого будет не хватать партнерам по команде и тренерам», — написали представители клуба в Twitter.

Накануне стало известно о гибели бывшего игрока «Иртыша» Егора Дробыша. Проверяется версия об убийстве. Руководство клуба выразило соболезнования родным и близким футболиста. Дробышу был 21 год.