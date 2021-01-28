В Москве за последние 24 часа 6142 человека вылечились от COVID-19

За прошедшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 6142 пациента. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг, 28 января.

Общее число людей, которые выздоровели от СOVID-19 в столице, увеличилось до 797 462. Также в оперштабе напомнили, что выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний, а также при отрицательных анализах на ВИЧ, гепатиты В и С.

27 января столичный мэр Сергей Собянин объявил об отмене ограничений на работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений с 23:00 до 6:00 в связи с улучшением ситуации с коронавирусом.

При этом заведения по-прежнему обязаны соблюдать все правила безопасности, установленные Роспотребнадзором.

Кроме того, в городе перестает быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать сами руководители компаний.

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