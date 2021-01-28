Пушков резко ответил генсеку НАТО на слова об «агрессии» России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об «агрессивных действиях» России. Свое мнение Пушков высказал на странице в социальной сети Twitter в четверг, 28 января.

По его словам, генеральному секретарю альянса пора осознать, что миру, который основан на выработанных в западных столицах правилах, «приходит конец», а желающих следовать этим правилам осталось слишком мало.

26 января Столтенберг обратился с призывом к членам Военного комитета НАТО поддержать оборонный потенциал стран — участниц альянса, в том числе в связи с политикой России.

Генсек посоветовал союзникам по альянсу не только увеличить оборонные расходы, но также инвестировать в современные возможности и гарантировать сохранение военных НАТО в готовности для реагирования на якобы агрессивные действия со стороны России, риски от подъема Китая и терроризм.

В конце декабря 2020 года Столтенберг заявил, что Россия не представляет военной опасности, которая могла бы угрожать деятельности НАТО. В то же время он отметил, что РФ усиливается, якобы «вмешивается в демократические процессы» в США и Франции и «стоит за кибератаками» на парламенты Германии и Норвегии.