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Эксперт назвал условие для снижения заболеваемости COVID-19

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Волнообразные колебания в суточной заболеваемости COVID-19 будут наблюдаться в России до тех пор, пока 60% взрослого населения не будут вакцинированы. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«Чтобы рассчитывать на снижение заболеваемости, необходимо привить 60% взрослого непереболевшего населения. До тех пор, пока этот уровень не будет достигнут, могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости», — цитирует эксперта ТАСС.

Ранее 28 января сотрудник Центра имени Гамалеи, академик РАН, старейший вирусолог России Феликс Ершов заявил, что снятие ограничений по коронавирусу в России может стать возможным уже к лету.

Согласно прогнозу врача-вакцинолога Евгения Тимакова, заболеваемость и смертность от COVID-19 к середине весны может снизиться вдвое. Это будет происходить волнообразно, отметил он, из-за естественного снижения иммунитета после зимы.

27 января, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число выявленных случаев заболевания в России за сутки возросло на 17 741, это минимальное значение с 29 октября.

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