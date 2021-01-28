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Вирусолог спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19

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Снятие ограничений по коронавирусу в России может стать возможным уже к лету. Такое мнение высказал в четверг, 28 января, в беседе с URA.RU сотрудник Центра имени Гамалеи, академик РАН, старейший вирусолог России Феликс Ершов.

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По его словам, всё указывает на то, что пандемия COVID-19 пошла на спад и снять введенные ограничения удастся к лету.

«Окончательно пандемия окончится, когда 70–80% людей проконтактируют с вирусом. А при таком быстром распространении инфекции контакты имеют практически все», — отметил специалист.

Вирусолог подчеркнул важную роль, которую играют вакцины в победе над коронавирусной инфекцией, и добавил, что данные об эффективности массовых прививок появятся уже через несколько месяцев.

Накануне заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов спрогнозировал начало значительного снижения заболеваемости COVID-19 в России в марте. К летним показателям заболеваемости Россия вернется уже к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, но статистика заражения снизится, подчеркнул он.

26 января свой прогноз относительно заболеваемости коронавирусной инфекцией дал врач-вакцинолог Евгений Тимаков. Он пояснил, что, согласно одной из математических моделей, заболеваемость и смертность от коронавируса к середине весны может снизиться вдвое.

По его словам, весной снижение заболеваемости будет происходить волнами. Это связано с тем, что после зимы у людей снижается иммунитет и возникает дефицит витаминов.

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