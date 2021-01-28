В Приморье водитель автомобиля погиб при столкновении с поездом
В Приморье в результате ДТП с участием автомобиля и грузового поезда скончался один человек, еще двое пострадали. Об этом в четверг, 28 января, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.
ЧП произошло в среду, 27 января, на 127-м км перегона Варфоломеевка–Лимонник однопутного неэлектрифицированного участка Губерово–Сибирцево ДВЖД. Водитель легкового автомобиля Lada Niva на регулируемом переезде при исправно работающей переездной сигнализации грубо нарушил ПДД, в результате чего столкнулся с вагоном проходящего грузового поезда, пишет RT.
Машинист заметил приближающийся к поезду автомобиль в зеркале заднего вида и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате водитель скончался на месте, его пассажиры с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в районную больницу города Арсеньева, пишет REGNUM.
23 января сообщалось, что на Украине рейсовый автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде, погиб один человек. В результате ДТП один пассажир автобуса, 48-летний житель Львова, погиб, еще одна пассажирка, 36-летняя жительница села Полянка, получила телесные повреждения.