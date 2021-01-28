Один из подозреваемых в попытке похищения губернатора Мичигана признал вину
Один из подозреваемых в заговоре с целью похищения губернатора американского штата Мичиган Гретчен Уитмер признал свою вину. Об этом сообщил телеканал CBS News в среду, 27 января.
Речь идет о 25-летнем Тае Гарбине. Отмечается, что по предъявленным обвинениям ему грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного срока.
Тай Гарбин является первым осужденным по громкому делу, и его подробный отчет о предполагаемом заговоре похищения может помочь прокурорам в обеспечении следующих обвинительных приговоров, сообщает канал.
8 октября 2020 года генпрокурор штата Мичиган Дана Нессел сообщила, что семь человек, связанные с группировкой Wolverine Watchmen («Стражи росомахи», Мичиган неформально называют штатом росомах. ― Ред.), находятся под стражей в связи с подозрением в попытке «разжечь гражданскую войну» и заговоре по похищению губернатора Уитмер. Им грозит пожизненное тюремное заключение. Представители же прокуратуры на пресс-конференции заявили, что власти США задержали 13 экстремистов.
Заговорщики, по данным властей, установили наблюдение за домом Уитмер и обсуждали возможность «приведения в действие взрывного устройства для отвлечения внимания полиции». Одну такую бомбу, начиненную поражающими элементами, они испытали. Во время похищения губернатора они планировали «применить электрошокер».