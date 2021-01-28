Кинолог назвал лучший возраст щенка для переезда в новый дом

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев считает, что лучше всего брать щенка, которому уже исполнилось три месяца, поскольку ему уже сделаны необходимые прививки, и он уже отлучен от материнского молока. Об этом он рассказал в четверг, 28 января, в интервью «РИА Новости».

Специалист отметил, что к этому возрасту щенок становится «достаточно гибок и сможет хорошо приспособиться к новым условиям».

Первая вакцинация проводится в возрасте восьми недель и ревакцинация на 12-й неделе, хотя, как уточнил кинолог, многие заводчики продают собак только с одной прививкой в возрасте от полутора-двух месяцев. Однако, по мнению Голубева, не стоит так рано отлучать щенка от матери, чтобы в будущем не возникли проблемы в общении с другими собаками, социализации и поведении, которые будут сопровождать животное всю жизнь. Также не надо ускорять процесс привыкания к взрослой пище. Материнское молоко помогает формированию иммунной системы, которая защищает собаку особенно в первые месяцы жизни.

В то же время кинолог отметил, что эти советы распространяются на непрофессионалов. Заводчики, наоборот, берут щенка как можно раньше, поскольку знают, как правильно ухаживать и воспитывать собаку с малого возраста.

Как только щенок оказался дома ему надо дать возможность исследовать квартиру. Затем показать питомцу его место. Голубев подчеркнул, что надо заранее определится с необходимыми запретами, например, будет ли собака спать в хозяйской кровати. Кроме того, надо убрать опасные вещи, такие как провода и бьющиеся предметы.

Эксперт рекомендует по возможности первое время не менять питание, а новый корм вводить постепенно, отслеживая любые нежелательные реакции в виде нарушения стула или аллергии.

Для адаптации животного кинолог советует начать приучать щенка оставаться дома одному постепенно. Сначала оставляя его одного в соседней комнате на 15, затем на 30 минут, постепенно увеличивая время.

Ранее, 20 января, президент РКФ отметил, что владельцам собак не следует обрабатывать лапы питомцев санитайзерами из-за риска алкогольной интоксикации у питомцев.