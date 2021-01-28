В Нидерландах начались судебные процессы над участниками беспорядков

В Нидерландах начали судить участников беспорядков. Агрессивные протесты проходили в разных городах с 23 по 25 января, передает телеканал «Известия».

Ряд подозреваемых уже приговорили к заключению. В частности, один из нарушителей два месяца проведет за решеткой. Мужчина публично призывал нарушать комендантский час и массово выходить на улицу.

В свою очередь, прокуратура королевства начала конфискацию банковских счетов и имущества и участников беспорядков. Изъятые средства пойдут на компенсацию ущерба пострадавшим от погромов.

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