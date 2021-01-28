Компания Merck остановила испытания вакцин от коронавируса. Первая фаза исследований провалилась, сообщает телеканал «Известия».

Компания создала препараты V590 и V591. Вакцины оказались безопасными, однако неэффективными. Концентрация антител в крови у привитых была ниже, чем у тех кто переболел.

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