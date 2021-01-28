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Более 50% японских компаний выступили за проведение Олимпиады в Токио
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Более 50% японских компаний выступили за проведение Олимпиады в Токио

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Большая часть крупных японских компаний выступила за проведение летних Олимпийских игр в Токио летом 2021 года, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Такие данные представил телеканал NHK согласно опросу среди представителей бизнеса.

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Всего было опрошено 100 японских компаний, из них 48 выступили за проведение Олимпиады в сокращенном формате, еще 13 компаний считают, что соревнования должны проходить в наиболее близком к обычному формату.

Три респондента считают, что игры необходимо перенести или отменить, а остальные заявили, что в нынешней ситуации невозможно делать какие-либо прогнозы.

При этом многие представители бизнеса указали на то, что Олимпийские игры повлияют на пострадавшую от пандемии экономику страны положительно.

В начале недели газета Asahi Shimbun также провела опрос касательно проведения Олимпиады в стране. Согласно ее данным, 86% японцев выступили за отмену или перенос Олимпиады, а за проведение игр высказались только 11% респондентов.

21 января The Times сообщила, что правительство Японии в частном порядке пришло к выводу, что уже отложенные Олимпийские игры в Токио будут отменены в этом году из-за пандемии COVID-10.

В тот же день в МОКе заверили, что не намерены отказываться от проведения соревнований.

Решение о проведении летних Олимпийских игр в Токио примут до старта эстафеты олимпийского огня, который запланирован на 25 марта.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Они будут носить название «Токио-2020».

Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время.

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