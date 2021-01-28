Три человека пострадали в ДТП в Холмском районе
В результате столкновения двух внедорожников в Холмском районе пострадали три человека. Об этом в среду, 27 января, сообщил сайт kp.ru.
Авария произошла ранее в этот день на 81-м км дороги Южно-Сахалинск–Холмск. В результате столкновения двух внедорожников Toyota Land Cruiser Prado серого и белого цветов травмы получили 59-летний водитель и 49-летняя пассажирка машины белого цвета, а также 48-летний пассажир автомобиля серого цвета.
Отмечается, что 38-летний водитель серого авто не справился с управлением и выехал на встречную полосу. По данным издания, он не имел прав на управление транспортным средством.
ГИБДД проводит проверку по факту аварии. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
25 января сообщалось, что в Невельском районе Сахалинской области при столкновении двух иномарок погиб человек, еще двое получили травмы.