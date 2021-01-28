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В ЦБ назвали способ прекратить звонки с рекламой кредитов

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Навязчивые звонки от банков о «предодобренном» кредите нередко вызывают раздражение у россиян. О том, как от них отказаться, в интервью радио Sputnik рассказала представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина.

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По словам специалиста, подобного рода звонки поступают хорошо зарекомендовавшим себя заемщикам.

«Звонок о предварительно одобренном кредите означает, что кредитного договора еще нет, но клиент может обратиться в банк и подать заявление о заключении договора на уже определенных условиях. Часто такие предложения поступают клиентам, которые хорошо себя зарекомендовали в качестве заемщиков, поэтому банк готов им предложить новый кредит», — пояснила Подковкина.

Она отметила, что отказаться от звонков с предложениями кредита можно в устной, а если это не поможет, то в письменной форме. В случае если и после этого звонки продолжают поступать, клиент может обратиться с жалобой в Центробанк.

«Наиболее быстрым способом решения проблемы таких звонков будет обращение на горячую линию банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки. Если это не помогает и звонки продолжают поступать, то потребитель может обратиться с письменным заявлением в банк и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных. Также потребитель может обратиться в ЦБ, и дальше мы узнаем у банка причину продолжения таких звонков», — пояснила представитель регулятора.

Ранее в январе руководитель департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Николай Антипов рассказал, что для того чтобы сократить число нежелательных звонков, можно воспользоваться услугами оператора связи по их блокировке. Кроме того, по его словам, существуют специальные приложения, которые сообщают, что звонок мог быть рекламным или мошенническим.

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