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Мир
Американская актриса Клорис Личман скончалась в возрасте 94 лет

Американская актриса Клорис Личман скончалась в возрасте 94 лет

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Американская актриса Клорис Личман, обладательница восьми премий «Эмми», а также премии «Оскар» скончалась в возрасте 94 лет. Об этом со ссылкой на представителей артистки сообщил Reuters в среду, 27 января.

Актриса умерла от естественных причин в своем доме в городе Энсинитас в штате Калифорния. Ее менеджер, Джульетта Грин, назвала работу с Личман привилегией и добавила, что она — «одна из самых бесстрашных актрис нашего времени».

Личман получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за участие в проекте Петра Богдановича «Последний киносеанс» в 1972 году. Также за эту роль она получила премию BAFTA. В 1974 году актриса получила две премии «Эмми» за участие в комедийном телесериале «Шоу Мэри Тайлер Мур».

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