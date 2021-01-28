Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
«Спутник V» зарегистрируют в Индии через пару недель
Экономика
Эксперимент по маркировке пива попросили перенести на осень 2021 года
Мир
Число пострадавших при беспорядках в ливанском Триполи выросло до 226
Экономика
Минтруд предложил подавать на выплату пенсионных накоплений электронно
Общество
Новостройки предложили оборудовать системой против распространения инфекций
Культура
Киркоров представит на «Евровидении» в 2021 году команду Молдавии
Общество
В начале февраля в Центральную Россию вернется зимняя погода
Интернет
В Telegram для iOS внедрили перенос переписки из других мессенджеров
Спорт
Сидорова показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом

Республиканцы в Конгрессе США выступили против продления ДСНВ на пять лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старшие республиканцы комитетов по иностранным делам и вооруженных сил Палаты представителей Конгрессе США Майкл Маккол и Майк Роджерс раскритиковали администрацию нового президента страны Джозефа Байдена за решение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) с Россией еще на пять лет.

Разоружай и здравствуй: что последует за продлением СНВ-3
Российский парламент одобрил пролонгацию договора, чтобы Москва и Вашингтон начали работу над новым соглашением

Маккол и Роджерс считают, что продление договора лишает Вашингтон рычага воздействия в отношении Москвы для возвращения к переговорам. Кроме того, они заявили, что администрация нового американского президента упустила возможность договориться о более серьезной версии нового договора, который бы включал сильный режим проверок и нестратегические ядерные вооружения. Отмечается, что первоначальный договор новые системы не покрывает, пишет ТАСС.

26 января президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели первый телефонный разговор. Во время беседы лидеры обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации СНВ-3. На следующий день Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора на пять лет.

27 января российский лидер во время онлайн-выступления на «давосской неделе» назвал продление договора шагом в правильном направлении.

Также ратификацию прокомментировал заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что продление ДСНВ является важным достижением в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, которые переживают сегодня трудные времена.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что улучшения отношений Москвы и Вашингтона после продления СНВ-3 не намечается.

В свою очередь, первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва надеется, что конгресс США оперативно ратифицирует соглашение о продлении ДСНВ.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Его срок истекает 5 февраля 2021 года. Новый проект закона о продлении документа предусматривает пролонгацию его действия на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021