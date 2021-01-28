Республиканцы в Конгрессе США выступили против продления ДСНВ на пять лет

Старшие республиканцы комитетов по иностранным делам и вооруженных сил Палаты представителей Конгрессе США Майкл Маккол и Майк Роджерс раскритиковали администрацию нового президента страны Джозефа Байдена за решение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) с Россией еще на пять лет.

Маккол и Роджерс считают, что продление договора лишает Вашингтон рычага воздействия в отношении Москвы для возвращения к переговорам. Кроме того, они заявили, что администрация нового американского президента упустила возможность договориться о более серьезной версии нового договора, который бы включал сильный режим проверок и нестратегические ядерные вооружения. Отмечается, что первоначальный договор новые системы не покрывает, пишет ТАСС.

26 января президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели первый телефонный разговор. Во время беседы лидеры обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации СНВ-3. На следующий день Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора на пять лет.

27 января российский лидер во время онлайн-выступления на «давосской неделе» назвал продление договора шагом в правильном направлении.

Также ратификацию прокомментировал заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что продление ДСНВ является важным достижением в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, которые переживают сегодня трудные времена.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что улучшения отношений Москвы и Вашингтона после продления СНВ-3 не намечается.

В свою очередь, первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва надеется, что конгресс США оперативно ратифицирует соглашение о продлении ДСНВ.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Его срок истекает 5 февраля 2021 года. Новый проект закона о продлении документа предусматривает пролонгацию его действия на пять лет — до 5 февраля 2026 года.