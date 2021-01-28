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В ВОЗ предупредили о возможности пандемии из-за вируса Nipah

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает вероятности пандемии, которая может быть вызвана вирусом Nipah (Нипах) или NiV. Впервые он был выявлен в 1999 году в Малайзии среди фермеров-свиноводов, живущих на реке Нипах, откуда заболевание и получило название. После этого в Южной Азии произошло еще 12 вспышек болезни.

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Смертность от NiV может составить 40-75%, при этом вирус очень быстро распространяется. Заболевание может протекать как бессимптомно, так и вызвать смертельный энцефалит. Лекарства от него пока не изобретено, сообщает The Guardian.

Природными носителями вируса являются плодоядные летучие лисицы из отряда крылановых, широко распространенные в южном Китае, Юго-Восточной Азии, на Новой Гвинее и в Австралии. Также вирус выявлен у летучих лисиц, обитающих в Африке. При этом сами животные не болеют.

Как выяснили ученые, заражение людей происходило после контакта с больными свиньями, а также в результате употребления плодов (в первую очередь фиников, свежего сока финиковой пальмы), загрязненных выделениями зараженных крыланов.

Для профилактики NiV ВОЗ рекомендует сократить доступ летучих лисиц к финиковым пальмам и другим свежим продуктам питания. Свежесобранный финиковый сок необходимо кипятить, а фрукты — мыть и очищать от кожуры перед употреблением.

Что касается снижения риска передачи вируса от человека к человеку, ВОЗ рекомендует избегать физического контакта с людьми, инфицированными NiV, регулярно мыть руки и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее, 27 января, основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир не готов к следующей пандемии, которая может оказаться в десять раз хуже, чем ситуация с коронавирусом. В мае 2020 года бразильский эколог также прогнозировал появление новой пандемии. По его словам, распространение нового вируса возникнет из-за нарушения экологического баланса, например вырубки лесов Амазонии.

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