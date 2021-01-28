Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
«Спутник V» зарегистрируют в Индии через пару недель
Экономика
Эксперимент по маркировке пива попросили перенести на осень 2021 года
Мир
Число пострадавших при беспорядках в ливанском Триполи выросло до 226
Экономика
Минтруд предложил подавать на выплату пенсионных накоплений электронно
Общество
Новостройки предложили оборудовать системой против распространения инфекций
Культура
Киркоров представит на «Евровидении» в 2021 году команду Молдавии
Общество
В начале февраля в Центральную Россию вернется зимняя погода
Интернет
В Telegram для iOS внедрили перенос переписки из других мессенджеров
Спорт
Сидорова показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом

Кардиологи назвали необычный предвестник инфаркта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Внезапная потливость без очевидной причины может быть признаком предынфарктного состояния. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные Британского фонда сердца.

Когда сердце замирает: большинство инфарктов приходится на январь и май
На обострение влияет не только погода, но и затяжные праздники

По словам кардиологов, причина заключается в том, что для перекачивания крови через закупоренные артерии сердцу требуется гораздо больше усилий. В связи с этим тело человека начинает больше потеть, чтобы снизить температуру во время дополнительного напряжения.

Если потоотделение сопровождается резкой болью в груди, головокружением и одышкой, то это говорит о предынфарктном состоянии, отмечают эксперты. При этих симптомах необходимо срочно обратиться к врачам.

Ранее в январе врач терапевт, диетолог Алка Патель рассказала, что необъяснимая рвота или частая тошнота могут указывать на инфаркт миокарда. Она добавила, что еще одним неожиданным симптомом инфаркта могут быть вспотевшие ладони.

Ранее специалисты Гарвардской медицинской школы заявили, что признаком приближающегося «тихого инфаркта» — сердечного приступа, который проходит незамеченным для пациента, — может быть изжога. Ученые уточнили, что перед сердечным приступом часто возникает ощущение жжения в груди. Вместе с тем отмечается, что основными симптомами инфаркта остаются сильная боль в грудной клетке и чувство ее сдавленности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021