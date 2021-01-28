Кардиологи назвали необычный предвестник инфаркта

Внезапная потливость без очевидной причины может быть признаком предынфарктного состояния. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные Британского фонда сердца.

По словам кардиологов, причина заключается в том, что для перекачивания крови через закупоренные артерии сердцу требуется гораздо больше усилий. В связи с этим тело человека начинает больше потеть, чтобы снизить температуру во время дополнительного напряжения.

Если потоотделение сопровождается резкой болью в груди, головокружением и одышкой, то это говорит о предынфарктном состоянии, отмечают эксперты. При этих симптомах необходимо срочно обратиться к врачам.

Ранее в январе врач терапевт, диетолог Алка Патель рассказала, что необъяснимая рвота или частая тошнота могут указывать на инфаркт миокарда. Она добавила, что еще одним неожиданным симптомом инфаркта могут быть вспотевшие ладони.

Ранее специалисты Гарвардской медицинской школы заявили, что признаком приближающегося «тихого инфаркта» — сердечного приступа, который проходит незамеченным для пациента, — может быть изжога. Ученые уточнили, что перед сердечным приступом часто возникает ощущение жжения в груди. Вместе с тем отмечается, что основными симптомами инфаркта остаются сильная боль в грудной клетке и чувство ее сдавленности.