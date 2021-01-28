Киркоров представит на «Евровидении» в 2021 году команду Молдавии

Российский певец Филипп Киркоров представит Молдавию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». Об этом популярный исполнитель сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

На конкурс Кирковоров поедет вместе с певицей Натальей Гордиенко. Он отметил, что команда уже готовит премьеру песни, она должна состояться в ближайшее время. Также Киркоров понадеялся, что она понравится слушателям и удивит их.

65-й международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Вместо него 16 мая было проведено онлайн-шоу со всеми участниками отмененного «Евровидения-2020».

Сообщалось, что участники смогут выступить в следующем году, но с условием, что им нужно будет написать новую песню. Результаты жеребьевки полуфиналов песенного конкурса, который не состоялся из-за коронавируса, останутся в силе для конкурса 2021 года.