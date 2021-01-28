Онлайн-сервис для приемных родителей запустили в Московской области

Новый онлайн-сервис для опекунов и приемных родителей начал работать в Подмосковье, передает пресс-служба Минобразования региона. Речь идет об электронном личном кабинете.

«Если раньше опекуны и приемные родители вынуждены были приносить массу документов в органы опеки, то теперь это можно сделать удаленно в режиме онлайн через компьютер или любой гаджет», — пояснила глава ведомства Ирина Каклюгина.

Пользователи сервиса смогут заполнять электронную форму ежегодного отчета опекуна о хранении имущества несовершеннолетнего. Это позволит упростить отчетную деятельность, передает портал «Подмосковье сегодня». В перспективе появится возможность запроса через личный кабинет справок и документов, записи на прием в орган опеки, консультации со специалистом, прохождения обучения в школе приемных родителей.

В Москве 93% детей-сирот воспитываются в семьях и только 7% — в специализированных учреждениях. Об этом ранее заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Число детей, живущих в учреждениях, с 2010 года снизилось в три раза. Если в 2010 году в центрах жили 4371 детей (25%), а в семьях — 12 665 детей (75%), то сейчас ситуация уже другая», — сказала Ракова. Заммэра уточнила, что выплаты на содержание детей в приемных семьях регулярно повышаются.