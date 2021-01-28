Задавившему ребенка в Марий Эл трактористу вынесли приговор

Суд в Марий Эл приговорил местного жителя, насмерть задавившего трактором 8-летнего мальчика, к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом в среду, 27 января, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Отмечается, что 18 июня 2020 года 40-летний мужчина в пьяном виде, не имея водительских прав, управлял трактором «Беларусь МТЗ-80» с пятитонным прицепом-цистерной. На грунтовой дороге в деревне Липша Звениговского района он совершил наезд на 8-летнего мальчика, который погиб на месте. Водитель трактора не оказал помощь пострадавшему ребенку и скрылся.

Звениговский районный суд признал мужчину виновным в нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ) и оставлении в опасности малолетнего (статья 125 УК РФ). Кроме того, осужденного лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года 11 месяцев.

20 декабря сообщалось, что в поселке Большегривское Омской области пьяный водитель насмерть сбил 13-летнего школьника.