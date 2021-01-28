Инфраструктуру отдаленных районов будут развивать в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поддержал инициативы главы Тугуро-Чумиканского района Изабеллы Осиповой, касающиеся развития социальной инфраструктуры муниципалитета.

«Напомню, что нашу политику разворачиваем в сторону северных территорий. Жить там – уже поступок, поэтому на краевом правительстве и муниципальной администрации лежит особая ответственность. Мы обязаны обеспечить нормальные условия людям», – подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Как передает Vostokmedia, на встрече обсуждали капитальный ремонт школы в национальном селе эвенков Удском. На работы требуется около 40 млн рублей. Нуждается в обновлении и сельский клуб в Удском.

Тугуро-Чумиканский район — один из отдаленных районов Хабаровского края, приравнен к районам Крайнего Севера. Территория расположена в бассейне рек Уды и Тугура, с востока омывается водами Охотского моря, береговая линия которого изрезана многочисленными заливами. В состав района входят Шантарские острова — архипелаг из 15 островов.