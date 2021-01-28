Дезинфекционная кабина установлена в Якутском театре оперы и балета

В фойе Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) появилась дезинфекционная кабина. Оборудование предназначено для распыления аэрозоля антисептика на поверхность одежды и обуви зрителей, которые пришли на спектакль.

Кабина предотвращает занесение вирусов, бактерий и спор плесени в помещение, рассказала пресс-секретарь театра Юлия Денисенко. Каждый входящий в театр сможет воспользоваться новой кабиной, передает ИА SakhaNews.

Ранее резидент Арктического инновационного центра Северо-Восточного федерального университета Николай Потапов разработал робот-дезинфектор. Устройство протестировали в здании первой поликлиники города Якутска. Сверху робота прикреплены кварцевые лампы. Машине задается траектория, благодаря которой площадь обработки становится больше.