Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Власти Москвы напомнили о сохранении масочного режима в барах и кафе
Мир
Столтенберг призвал НАТО не ослаблять боеготовность из-за политики РФ
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых
Мир
В Киеве предложили ограничить в правах украинцев с российским паспортом
Мир
Байден проведет международный саммит по климату 22 апреля
Мир
МИД Украины заявил о необходимости привлечь США к переговорам по Донбассу
Общество
Худрука МХАТа Боякова госпитализировали в Москве
Мир
Купол стадиона в Вильнюсе обрушился под тяжестью снега
Спорт
Гол Миранчука принес «Аталанте» победу над «Лацио» в Кубке Италии

Дезинфекционная кабина установлена в Якутском театре оперы и балета

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В фойе Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) появилась дезинфекционная кабина. Оборудование предназначено для распыления аэрозоля антисептика на поверхность одежды и обуви зрителей, которые пришли на спектакль.

Кабина предотвращает занесение вирусов, бактерий и спор плесени в помещение, рассказала пресс-секретарь театра Юлия Денисенко. Каждый входящий в театр сможет воспользоваться новой кабиной, передает ИА SakhaNews.

Ранее резидент Арктического инновационного центра Северо-Восточного федерального университета Николай Потапов разработал робот-дезинфектор. Устройство протестировали в здании первой поликлиники города Якутска. Сверху робота прикреплены кварцевые лампы. Машине задается траектория, благодаря которой площадь обработки становится больше.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021