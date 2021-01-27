ФНС создаст подразделение по физлицам с доходом от 500 млн рублей

С 1 февраля 2021 года в России откроется новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам с доходом от 500 млн рублей. При этом особых условий и изменения порядка работы налоговых органов не предполагается. Об этом в среду, 27 января, заявили в Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в последние годы налоговое законодательство претерпело значительные изменения, которые затрагивают физлиц.

«Введен институт контролируемых иностранных компаний, изменились правила определения налогового резидентства, расширен международный обмен, повысилась налоговая нагрузка на собственников дорогостоящих объектов имущества. Так, c 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10). В ней планируется администрировать налогоплательщиков — физических лиц с наиболее крупными доходами (более 500 млн рублей)», — сообщили в ФНС.

В ведомстве подчеркнули, что инспекция будет работать в рамках текущего законодательства — никаких изменений и особых условий не предполагается.

В ФНС подчеркнули, что администрирование физлиц с такими крупными доходами требует особой компетенции и создание такой специализированной инспекции позволит «обеспечить качественное исполнение законодательства». Так в качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.

Кроме того, с 2018 года в Федеральной налоговой службе планомерно внедряется отраслевой подход, который позволяет «обеспечить высокий уровень прозрачности администрируемой среды, выработать единые правоприменительные подходы по ключевым вопросам, а также снизить административную нагрузку».

14 января заместитель главы Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач заявил, что у ведомства имеются данные о порядка 700 тыс. зарубежных финансовых счетов, то есть 400 тыс. налоговых резидентов — юридических и физических лиц. По его словам, вклады на этих счетах в рублевом эквиваленте превышают 13 трлн рублей.

23 сентября 2020 года был согласован комплекс дополнительных мер, направленных на возвращение из-за рубежа активов, незаконно полученных в России.

23 июня президент России Владимир Путин предложил упростить схему оплаты налогов для тех, кто является налоговым резидентом в РФ, но развивает бизнес за рубежом.