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Автомобили без пилота могут выйти на дороги в этом году

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Уже в этом году на дорогах общего пользования могут начать тестировать беспилотные автомобили без инженеров в кабине. Для этого нужно принять законопроект-спутник к вступающему в силу 28 января закону о регуляторных песочницах. ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (ЭПР) предполагает снятие ограничительных норм для тестирования технологий. К ЭПР относится в том числе коммерческое использование беспилотного наземного транспорта, уточнили в Минэкономразвития (разработчик закона).

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24 декабря прошлого года законопроект-спутник одобрили на заседании правительства, документ готовят к внесению в Госдуму, уточнили в Минэке. По данным двух источников «Известий» в отрасли, это произойдет в ближайший месяц. В соответствии с поручением президента от 31 декабря 2020 года законопроект-спутник должен быть принят до 1 мая 2021 года, указали в АНО «Цифровая экономика».

Президент по итогам встречи с российскими инвесторами 11 марта 2020 года поручил разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне, напомнили «Известиям» в пресс-службе Минтранса. Ведомство сейчас готовит соответствующий комплекс мероприятий, сказали там.

Нормативно-правовые акты могут вступить в силу в ближайшие несколько месяцев, и технология будет готова к началу испытаний уже без человека на месте водителя, ожидает руководитель проекта «Беспилотный автомобиль StarLine Борис Иванов.

Текущий уровень развития технологии позволяет начинать использование беспилотников в полностью автономном режиме (без человека в салоне) в условиях небольшого города, сказали в «Яндексе», однако точные сроки запусков будут зависеть от регулирования.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бразды управления: автомобили без пилота могут выйти на дороги в этом году

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