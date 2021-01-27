На народные ремесла в Красноярском крае выделили 4 млн рублей

Народные ремёсла поддержат из бюджета Красноярского края. Муниципальные дома народного творчества примут участие в конкурсе, по результатам которого будет распределено 4 млн рублей.

Как правило, на полученные средства специалисты покупают оборудование для женского рукоделия, гончарного дела, резьбы по дереву, бересте и кости, а также расходные материалы для изготовления народных костюмов, лоскутных одеял, ручников, изделий из дерева, глиняных изделий. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Всего в регионе работает 1052 клубных формирования по декоративно-прикладному творчеству, в которых занимаются более 12 тыc. человек.