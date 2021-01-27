Число мест в ковидных госпиталях уменьшили в ЕАО

Стабильное уменьшение количества пациентов с COVID-19 позволило принять решение о сокращении коечного фонда в коронавирусных госпиталях Еврейской автономной области. Сейчас на лечении в Биробиджане и Облучье находятся 20 и 17 человек соответственно.

Места в Облученской районной больнице переведут в резерв, учреждение вернется к обычной работе. В Областной инфекционной больнице число коек будет сокращено до плановой мощности, сообщили ИА ЕАОMedia в правительстве ЕАО. За прошедшие сутки прививки против COVID-19 сделали 193 жителям. На сегодняшний день в регионе вакцинированы более 800 человек.

В 2020 году в рамках реализации федерального проекта в районной больнице поселка Смидович в ЕАО было сокращено время ожидания в регистратуре. Организована запись на прием по телефону и в интернете. В поликлинике введен единый день диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Открылся кабинет неотложной помощи, который работает в круглосуточном режиме.