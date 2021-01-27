В ПАСЕ прервали выступление российской делегации о Навальном

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Николь Трисс в среду, 27 января, прервала выступление главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого по ситуации с блогером Алексеем Навальным, сославшись на то, что парламентарий выступал без маски.

По его словам, в ЕС заявили, что задержание Алексея Навального в России «не вписывается в стандарты Совета Европы».

«В стандарты Совета Европы не вписывается ложь, которую нам сегодня, к сожалению, дают многие ораторы в этом зале. Господин Навальный не был отравлен веществом "Новичок"», — цитирует Слуцкого «РИА Новости».

Он напомнил, что на 15 вопросов российской Генпрокуратуры по ситуации с госпитализацией Навального Москва получила лишь один расплывчатый ответ.

«Нет никакого юридического заключения. Если бы Навальный был отравлен нервно-паралитическим газом, любым военным отравляющим веществом, происходящим из России, дорогие коллеги, здесь бы были уже тонны бумаг, но Германия ничего нам не ответила», — отметил депутат.

Ближе к концу выступления Трисс прервала Слуцкого, попросив его надеть маску, после чего выключила звук микрофона. Представитель ПАСЕ подчеркнула, что «это протокол, обязательно для очного проведения заседаний, для продолжения работы в гибридном режиме», но больше слова Слуцкому она не дала.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние россиянина, его перевели на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у него признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок», не приведя никаких доказательств. В середине октября Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за инцидента с блогером.

При этом в начале октября в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого нашли в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В то же время найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные запрещенным токсичным химикатам. В конце ноября стало известно, что только 56 из 193 стран — членов ОЗХО считают, что Навальный пострадал от нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».

20 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не обладает информацией для начала расследования ситуации с якобы отравлением Навального: немецкая сторона так и не предоставила данных.

18 января в Генпрокуратуре России также указали, что полученные ответы минюста Германии по инциденту с Навальным являются малоинформативными и не содержат ответов на вопросы. Там уточнили, что не были удовлетворены просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказано в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований, отказано в предоставлении биоматериалов россиянина для сравнительных исследований.