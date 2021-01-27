США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

Белый дом в среду, 27 января, ввел временный запрет на продажу вооружений Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.

По информации издания, администрация президента США Джо Байдена намерена пересмотреть договоры о продаже высокоточных боеприпасов Саудовской Аравии и истребителей F-35 ОАЭ, одобренные бывшим главой государства Дональда Трампа.

20 октября американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид потребовали уточнить подробности предполагаемой продажи истребителей F-35 Объединенным Арабским Эмиратам, которые якобы могут стать угрозой для нацбезопасности США и безопасности американских войск. В документе политики напомнили, что ОАЭ среди прочего сотрудничает с РФ и Китаем в сфере вооружения. Кроме того, в 2017 году Абу-Даби и Москва подписали соглашение, которое предполагает в том числе разработку истребителя пятого поколения и закупку российских самолетов Су-35.

В сентябре о ситуации вокруг продажи ОАЭ истребителей F-35 высказался советник в то время действующего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Он заявил, что американская администрация «серьезно обсуждает» данный вопрос и намерена провести консультации с Израилем.