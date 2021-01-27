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Купол стадиона в Вильнюсе обрушился под тяжестью снега

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В литовском Вильнюсе в ночь на среду из-за снегопада обрушился купол футбольного стадиона гимназии, расположенной в микрорайоне Пилайте. Об этом 27 января сообщило издание «15 минут».

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По словам заммэра города Валдаса Бенскунскаса, основной версией случившегося стала большая «снежная шапка», которая образовалась на куполе из-за трехдневного снегопада. Конструкция не выдержала ее веса, заявил чиновник.

Бенскунскас добавил, что высока купола составляет 20 м, и он сделан из пластика. По задумке его создателей, снег с конструкции должен был съезжать вниз самостоятельно.

Как отмечает портал, обрушившийся футбольный купол был сдан в августе прошлого года, и его строительство обошлось €2 млн. В последнее время из-за ограничений на фоне коронавируса на стадионе тренируются только основная команда вильнюсского футбольного клуба «Жальгириса», но в обычные дни там занимаются сотни детей.

Накануне в селе Максимовка в Ульяновском районе Ульяновской области обрушилась стена кирпичной жилого дома. Предварительной причиной ЧП назван подтаявший снег. По данному факту возбуждено уголовное дело с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками администрации района.

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