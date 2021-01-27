Тренировки начались в Центре ледовых видов спорта в Красноярске

В Красноярске на базе ледового дворца «Кристалл Арена» создан Центр ледовых видов спорта, где будут заниматься перспективные фигуристы. Уже сейчас талантливые дети тренируются под руководством мастера спорта международного класса по фигурному катанию Юрия Бурейко.

Сейчас в центре занимаются воспитанники красноярской спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта. В будущем планируется расширить географию за счет других городов края и Сибири, отмечает ИА KrasnoyarskMedia. Решение о создании центра принято в декабре 2019 года. Тогда губернатор края Александр Усс поддержал инициативу руководства Федерации фигурного катания России.

Напомним, в Казани планируют построить спортивный центр фигурного катания и центр пляжных видов спорта. Площадки под них зарезервированы, работа согласована с архитектурными управлениями. Для центра фигурного катания выбрана территория на улице Гаврилова, где была организована парковка во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.