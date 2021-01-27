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Худрука МХАТа Боякова госпитализировали в Москве

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Худрук Московского художественного академического театра им. М. Горького Эдуард Бояков доставлен в одну из больниц Москвы. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-службе театра.

Отмечается, что в медучреждении он восстанавливается после перенесенной ранее операции.

«Эдуард Владиславович действительно госпитализирован. Прошла операция. Чувствует себя хорошо. Скоро ждем его в театре», — цитирует «Интерфакс» представительницу театра.

Режиссер и продюсер Эдуард Бояков родился в 1964 году в Дагестане. Был назначен на пост худрука МХАТа имени Горького в декабре 2018 года, он сменил на этом посту народную артистку СССР Татьяну Доронину, ставшую почетным президентом театра.

Ранее в среду стало известно о госпитализации с вирусной пневмонией и COVID-19 народной артистки России Екатерины Жемчужной. Состояние актрисы оценивается как среднетяжелое.

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