Эксперты оценили идею выявления заболевших COVID-19 по анализу сточных вод

Предложение выявлять заболевших коронавирусом с помощью анализа содержания вирусной РНК в сточных водах имеет ряд плюсов. Об этом в среду, 27 января, заявил «Известиям» заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Ранее с предложением таким способом обнаруживать следы коронавируса выступили сотрудники Университета Клемсона вместе со специалистами из других американских вузов. По их мнению, можно высчитывать число зараженных коронавирусом на определенной территории с помощью анализа содержания вирусной РНК в сточных водах, так как следы SARS-CoV-2 неизбежно попадают туда вместе с продуктами жизнедеятельности инфицированных.

По словам Отставнова, исследования можно вести не постоянно, а изменение образа жизни граждан не потребуется. Однако недостаток заключается в том, что анализ может быть неточным. Метод позволит лишь определить наличие COVID-19 на отдельно взятой территории, уверен Отставнов.

В свою очередь, профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус отметил, что обнаружение РНК в сточных водах не позволит судить о количестве инфицированных, так как расчетов о содержании этой РНК у заболевших нет.

«Поэтому непонятно, каким образом количество вирусной РНК в сточных водах будет соотноситься с реальным количеством заболевших», — подчеркнул специалист.

Старший научный сотрудник научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Южно-Уральского государственного университета Наталия Белоглазова напомнила, что исследование о корреляции данных о тестировании на COVID-19 с содержанием РНК вируса в сточных водах уже существует.

«В данном случае ученые презентуют не идею как таковую, она уже была известна, а разработанную модель для прогнозирования количества инфицированных», — сообщила она.

Белоглазова добавила, что при анализе сточных вод возникает большой процент розных результатов.

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