В Москве спрогнозировали рост выручки ресторанов после снятия ограничений

Рост выручки столичных ресторанов после отмены ограничений на работу в ночное время может составить от 6 до 10%. Такой прогноз в среду, 27 января, дал первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

При этом для баров и ночных клубов, по его словам, этот показатель будет выше. Всплеск посетителей в этих заведениях ожидается в ближайшие выходные, подчеркнул чиновник.

«Рынок оценивает, скажем так, рост посетителей или рост выручки. Если для обычных ресторанов это порядка 6-10%, то для баров и ночных клубов, ну, наверное, это более значительный рост», — сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

О том, что в Москве на фоне улучшения ситуации с коронавирусом отменяются и ограничения на работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений с 23:00 до 6:00, стало известно ранее в этот же день.

При этом заведения по-прежнему обязаны соблюдать все правила безопасности, установленные Роспотребнадзором.

Кроме того в городе перестает быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать сами руководители компаний.

Ранее в понедельник Немерюк напомнил, что ношение масок и перчаток в офисах, магазинах и в транспорте остается обязательным.

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