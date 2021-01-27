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Подготовку к весенним паводкам начали в Якутии

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Вопросы подготовки к паводку обсудили на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Якутии.

Первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников отметил, что необходимо обеспечить бесперебойную связь и электроснабжение в населенных пунктах, проверить дамбы, наличие ПГС и мешкотары на местах. По словам Колодезникова, следует обратить внимание на пункты временного размещения, учитывая опыт 2020 года, передает ИА YakutiaMedia.

Должны быть сформулированы задачи и алгоритм действий местных властей и предприятий по подготовке и прохождению паводковых вод. Колодезников подчеркнул, что в тех районах, где проработаны все вопросы, удается минимизировать ущерб.

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