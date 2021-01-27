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Эксперты рассказали о последствиях продления ДСНВ

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Бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла Лоренс Уилкерсон после того, как Россия и Штаты продлили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в среду, 27 января, рассказал «Известиям» о перспективах будущих договоренностей в сфере разоружения.

Проверка связей: что даст Москве и Вашингтону продление СНВ-3
Ключевой темой первого разговора Путина и Байдена стал Договор о контроле над вооружениями, разрушенный при Трампе

По его словам, одним из ключевых обязательств Москвы и Вашингтона является работа над прекращением деградации в области контроля над ядерными вооружениями. Уилкерсон подчеркнул, что в будущем необходимо обеспечить подключение к договоренностям в этой сфере и других стран, обладающих ядерным оружием.

«Важно, чтобы они [РФ и США] в конечном итоге обеспечили его многосторонний характер, дабы под договорной режим было подведено всё ядерное оружие вне зависимости от того, какая страна им обладает», — заключил он.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович, в свою очередь, заявил, что в отношении будущих договоренностей предложения России в рамках так называемого уравнения безопасности остаются актуальными, но сколько на это потребуется времени, точно говорить нельзя. Для начала стороны соответствующих переговоров должны определить их целевые задачи.

Эксперт также прокомментировал возможность реанимирования уже распавшихся договоренностей, например Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, о такой возможности заставляет задуматься выстраивание дальнейшей архитектуры разоружения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Разоружай и здравствуй: что последует за продлением СНВ-3

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