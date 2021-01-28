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Эксперты зафиксировали серьезное падение спроса на золото

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В 2020 году спрос на золото упал до минимума за последние 11 лет. Это следует из последнего отчета Всемирного совета по золоту «Динамика спроса на золото», опубликованного 28 января.

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Причиной снижения стал слабый спрос в четвертом квартале. Основным фактором снижения в течение всего 2020 года стала пандемия коронавируса. В итоге спрос снизился на 14% по сравнению с годом ранее и составил 3759,6 т.

Как следует из документа, в прошлом году впервые с 2009 года спрос опустился ниже 4 тыс. т.

«Мировой спрос на золото упал на 28% в четвертом квартале в годовом выражении — до 783,4 т. Как следствие, спрос в четвертом квартале 2020 года оказался минимальным с момента разгара мирового финансового кризиса во втором квартале 2008 года», — отмечают аналитики.

Спрос на золотые ювелирные изделия в четвертом квартале также снизился на 13% в годовом исчислении, до 515,9 т. В результате общий годовой спрос в этом сегменте составил 1411,6 т, что на 34% ниже, чем в 2019 году. Это является новым годовым минимумом в истории наблюдений.

Одновременно неопределенность и политическая реакция на пандемию в 2020 году поддержали годовой инвестиционный спрос, который увеличился на 40% в годовом выражении, достигнув нового максимума в 1773,2 т. Хотя в основном рост произошел за счет обеспеченных золотом ETF (Биржевой инвестиционный фонд), рост спроса на слитки и монеты во втором полугодии тоже способствовал этому, говорится в ответе.

Общий годовой объем предложения золота тоже пострадал и был на 4% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4633 т), что является самым большим годовым снижением с 2013 года.

Падение во многом объясняется перебоями в работе рудников из-за коронавируса.

В целом влияние пандемии COVID-19 ощущалось на рынке золота в течение 2020 года, однако обеспеченные золотом ETF продемонстрировали рекордный годовой приток из-за низких процентных ставок и высокого уровня неопределенности, что подчеркивает роль золота как актива-убежища.

В 2020 году рекордный приток золота в ETF составил 877,1 т ($47,9 млрд), спрос на золотые слитки и монеты вырос на 3% до 896,1 т.

Как отмечают эксперты, покупки золота центральными банками в 2020 году замедлились и оказались на 59% ниже, чем в предыдущем году, показав уровень в 273 т. Спрос в технологическом секторе упал на 7% в 2020 году, до 307,9 т. Добыча золота снизилась на 4% в годовом выражении. Однако Турция, Казахстан, Россия и Буркина-Фасо показали прирост.

Мировой спрос на ювелирные изделия продолжил восстанавливаться после рекордно низкого уровня во втором квартале, но снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 515,9 т.

13 января «Известия» писали, что первая половина 2020 года выдалась поистине золотой эрой для золота. Драгоценный металл побил несколько рекордов, а потом и превысил исторически значимую отметку в $2 тыс. за унцию.

Во втором полугодии графики оказались не столь впечатляющими. Драгметалл «похудел» примерно на $200, откатившись к отметке в $1850 за унцию в начале-середине января.

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