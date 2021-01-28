Эксперты зафиксировали серьезное падение спроса на золото

В 2020 году спрос на золото упал до минимума за последние 11 лет. Это следует из последнего отчета Всемирного совета по золоту «Динамика спроса на золото», опубликованного 28 января.

Причиной снижения стал слабый спрос в четвертом квартале. Основным фактором снижения в течение всего 2020 года стала пандемия коронавируса. В итоге спрос снизился на 14% по сравнению с годом ранее и составил 3759,6 т.

Как следует из документа, в прошлом году впервые с 2009 года спрос опустился ниже 4 тыс. т.

«Мировой спрос на золото упал на 28% в четвертом квартале в годовом выражении — до 783,4 т. Как следствие, спрос в четвертом квартале 2020 года оказался минимальным с момента разгара мирового финансового кризиса во втором квартале 2008 года», — отмечают аналитики.

Спрос на золотые ювелирные изделия в четвертом квартале также снизился на 13% в годовом исчислении, до 515,9 т. В результате общий годовой спрос в этом сегменте составил 1411,6 т, что на 34% ниже, чем в 2019 году. Это является новым годовым минимумом в истории наблюдений.

Одновременно неопределенность и политическая реакция на пандемию в 2020 году поддержали годовой инвестиционный спрос, который увеличился на 40% в годовом выражении, достигнув нового максимума в 1773,2 т. Хотя в основном рост произошел за счет обеспеченных золотом ETF (Биржевой инвестиционный фонд), рост спроса на слитки и монеты во втором полугодии тоже способствовал этому, говорится в ответе.

Общий годовой объем предложения золота тоже пострадал и был на 4% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4633 т), что является самым большим годовым снижением с 2013 года.

Падение во многом объясняется перебоями в работе рудников из-за коронавируса.

В целом влияние пандемии COVID-19 ощущалось на рынке золота в течение 2020 года, однако обеспеченные золотом ETF продемонстрировали рекордный годовой приток из-за низких процентных ставок и высокого уровня неопределенности, что подчеркивает роль золота как актива-убежища.

В 2020 году рекордный приток золота в ETF составил 877,1 т ($47,9 млрд), спрос на золотые слитки и монеты вырос на 3% до 896,1 т.

Как отмечают эксперты, покупки золота центральными банками в 2020 году замедлились и оказались на 59% ниже, чем в предыдущем году, показав уровень в 273 т. Спрос в технологическом секторе упал на 7% в 2020 году, до 307,9 т. Добыча золота снизилась на 4% в годовом выражении. Однако Турция, Казахстан, Россия и Буркина-Фасо показали прирост.

Мировой спрос на ювелирные изделия продолжил восстанавливаться после рекордно низкого уровня во втором квартале, но снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 515,9 т.

13 января «Известия» писали, что первая половина 2020 года выдалась поистине золотой эрой для золота. Драгоценный металл побил несколько рекордов, а потом и превысил исторически значимую отметку в $2 тыс. за унцию.

Во втором полугодии графики оказались не столь впечатляющими. Драгметалл «похудел» примерно на $200, откатившись к отметке в $1850 за унцию в начале-середине января.