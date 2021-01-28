Москва вошла в десятку городов мира по росту цен на премиум-жилье

Москва заняла седьмое место в мире по темпам роста стоимости премиального жилья в 2020 году. Об этом «Известиям» сообщили аналитики международного агентства недвижимости Savills. Рейтинг основан на оценке элитной недвижимости в 30 самых крупных городах мира.

Средний рост стоимости лота за год составил 0,5%. Во второй половине прошлого года, когда восстановился покупательский спрос после завершения локдаунов, цены на элитную недвижимость выросли в 64% городов, свидетельствуют итоги ежегодного исследования Индекса премиальной недвижимости городов мира (Savills World Cities Prime Residential Index). При этом в первом полугодии 2020-го рост наблюдался лишь в 39% городов.

Самый заметный рост цен на премиальную недвижимость зафиксирован в Сеуле. Экономическая активность в Южной Корее не столь значительно пострадала от пандемии в 2020 году, поскольку в стране не вводили жесткие меры изоляции, рассказали аналитики. На втором месте — китайский Ханчжоу, на третьем — столица Германии Берлин, отметили в компании.

Москва стала единственным городом в рейтинге, где при снижении индекса в первом полугодии, результаты второго компенсировали спад, подчеркнули аналитики. Пандемия в России не столь сильно отразилась на рынке элитной недвижимости, как это произошло в других странах, добавили они.

«Для ключевых представителей российского бизнеса — покупателей элитного жилья, спад в экономике ощущался меньше. Доходы этой части бизнесменов пострадали не так сильно, позволив сохранить покупательскую активность», — сказал управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин.

По его словам, это связано с меньшим количеством локдаунов и более мягкими ограничительными мерами. При этом в России, основу экономики составляют рынки добычи полезных ископаемых, производство и промышленность, тогда как во многих странах мира существенную роль играет сфера услуг. А именно она пострадала от пандемии больше других секторов, отметил он.

При этом по средней стоимости квадратного метра премиальной недвижимости Москва заняла 17-е место, отметили в компании.

Самым дорогим городом по средней стоимости квадратного метра элитной жилой недвижимости в мире является Гонконг. Цены там на 78% выше, чем в Нью-Йорке, занявшем второе место. Куала-Лумпур — город с самой низкой оценкой в рейтинге, его стоимость эквивалентна 6% от Гонконга. Стоимость квадратного метра элитной недвижимости в Москве составляет около 27% стоимости квадратного метра Гонконга, рассказали аналитики.

23 января стало известно, что Казань, Санкт-Петербург и Челябинск являются лидерами по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников в России по итогам 2020 года. Москва заняла в списке 12-ю строчку, рост цен на жилье в столице в 2020 году составил 7,4%.

В среднем по России средняя стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья за прошедший год выросла на 13,9% и достигла значения в 75,5 тыс.