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«Британский» тип коронавируса обнаружили уже в 70 странах
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Названы признаки заражения «британским» штаммом коронавируса

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Пациенты, у которых был выявлен «британский» штамм коронавируса, реже жалуются на потерю вкуса и обоняния. Об этом в среду, 27 января, пишет Sky News со ссылкой на исследование специалистов.

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Исследование, которое проводилось управлением национальной статистики Великобритании (ONS), показало, что данные симптомы проявляются реже у людей с положительным результатом теста на новый вариант коронавируса.

При этом среди них более распространены кашель, боль в горле, усталость, мышечные спазмы и лихорадка.

Кроме этого, исследование не выявило каких-либо различий в интенсивности симптомов, связанных с одышкой или головными болями.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

22 декабря представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 27 января «британский» тип коронавирусной инфекции выявили уже в 70 странах.

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