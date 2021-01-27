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В США предупредили о сохраняющейся повышенной угрозе применения насилия

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В США сохраняется повышенная угроза применения насилия, сообщило министерство внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов в среду, 27 января.

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В ведомстве уточнили, что не располагают какой-либо информацией, которая указывала бы на конкретный и реальный заговор. При этом МВБ отметило, что в последние дни продолжаются беспорядки. В министерстве также заявили, что обеспокоены тем, что лица, разочарованные сменой президентской власти и осуществлением государственных полномочий, могут продолжать мобилизовывать широкий круг идеологически мотивированных субъектов для подстрекательства к насилию.

В МВБ добавили, что в ближайшие недели повышенная угроза применения насилия, скорее всего, сохранится.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

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