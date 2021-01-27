Депутаты поддержали создание «зеленого пояса» в Пскове

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользования поддержал инициативу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова. Он будет выполнять роль буфера между Крипецким месторождением торфа и рекой Псковой.

При выборе территории депутаты стремились избежать наложения природоохранных зон различного статуса, чтобы не было путаницы при ведении хозяйственной деятельности из-за установленных ограничений. Выбор пал на участок лесного фонда площадью 593 га. Он состоит из четырех кварталов Псковского лесничества и примыкает к месту впадения реки Щирицы в Пскову, а также захватывает их водоохранные зоны. Территория не обременена никакими юридическими обязательствами, пишет «Псковская лента новостей».

Уход за территорией зеленого пояса не будет принципиально отличаться от содержания других земель лесного фонда. Работы продолжит Псковское лесничество.

Проект постановления о создании лесопаркового пояса вокруг Пскова депутаты рассмотрят 28 января на очередной сессии регионального парламента.