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Путин в Музее Победы посмотрел фрагменты художественных фильмов о войне

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Президент России Владимир Путин во время посещения Музея Победы на Поклонной горе в среду, 27 января, посмотрел фрагменты новых художественных фильмов о Великой Отечественной войне.

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Иммерсивная экскурсия станет частью грандиозной экспозиции «Подвиг народа», посвященной труженикам тыла

Глава государства также осмотрел открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию «Подвиг народа» и дал старт иммерсивной онлайн-версии проекта «Подвиг народа: непокоренный Ленинград», приуроченного к 77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Посмотреть онлайн-версию можно будет на сайте музея.

Также президент просмотрел фрагменты художественных военно-патриотических фильмов «Подольские курсанты», «Фау-2. Побег из ада», «Летчик» и «Зоя».

В частности, премьера фильма «Зоя» состоялась 23 января в кинотеатре «Поклонка» при музее.

Сюжет картины повествует о судьбе первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, Зои Космодемьянской.

Роль Зои исполнила актриса Московского театра имени Маяковского Анастасия Мишина.

Ранее в этот же день Путин в Александровском саду возложил цветы к обелиску города-героя Ленинграда. В память о годовщине снятия блокады ровно в полдень также прозвучал выстрел из пушки в Петропавловской крепости.

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