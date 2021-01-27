Глава МИД Франции назвал важной новостью заключение соглашения о продлении ДСНВ

Заключение соглашения между Россией и США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет ― это очень важная новость. Об этом в среду, 27 января, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время своего выступления в сенате. Трансляция заседания ведется на официальном сайте верхней палаты парламента.

«Мы констатируем, что первые шаги американской администрации показывают возвращение США к многостороннему подходу. Это <…> соглашение с президентом [России Владимиром] Путиным о продлении договора СНВ-3 на пять лет <…> Это очень важная новость, и это было сделано», ― сказал он.

Также глава французского МИДа упомянул Парижское соглашение по климату, возвращение во Всемирную организацию здравоохранения, а также желание вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Накануне Путин и президент США Джо Байден провели первый телефонный разговор. Во время беседы лидеры обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации СНВ-3. На следующий день Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора на пять лет.

27 января российский лидер во время онлайн-выступления на «давосской неделе» назвал продление договора шагом в правильном направлении.

Также ратификацию прокомментировал заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что продление ДСНВ является важным достижением в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, которые переживают сегодня трудные времена.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что улучшения отношений Москвы и Вашингтона после продления СНВ-3 не намечается.

В свою очередь, первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва надеется, что конгресс США оперативно ратифицирует соглашение о продлении ДСНВ.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Его срок истекает 5 февраля 2021 года. Новый проект закона о продлении документа предусматривает пролонгацию его действия на пять лет — до 5 февраля 2026 года.