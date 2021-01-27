Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Жителям Украины предрекли резкое снижение пенсий
Интернет
В WhatsApp обнаружили распространяемый через рассылку опасный вирус
Спорт
В УЕФА подтвердили планы проведения Евро-2020 в 12 городах Европы
Общество
Путин в Музее Победы посмотрел фрагменты художественных фильмов о войне
Мир
Толстой попросил оградить Россию от хамства Украины в ПАСЕ
Общество
Бывшая узница Освенцима призвала без искажений хранить память о тех событиях
Общество
Более 2,6 тыс. добровольцев получили два компонента вакцины «ЭпиВакКорона»
Культура
Каннский фестиваль перенесли на июль
Мир
«Британский» тип коронавируса обнаружили уже в 70 странах

Глава МИД Франции назвал важной новостью заключение соглашения о продлении ДСНВ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заключение соглашения между Россией и США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет ― это очень важная новость. Об этом в среду, 27 января, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время своего выступления в сенате. Трансляция заседания ведется на официальном сайте верхней палаты парламента.

Разоружай и здравствуй: что последует за продлением СНВ-3
Российский парламент одобрил пролонгацию договора, чтобы Москва и Вашингтон начали работу над новым соглашением

«Мы констатируем, что первые шаги американской администрации показывают возвращение США к многостороннему подходу. Это <…> соглашение с президентом [России Владимиром] Путиным о продлении договора СНВ-3 на пять лет <…> Это очень важная новость, и это было сделано», ― сказал он.

Также глава французского МИДа упомянул Парижское соглашение по климату, возвращение во Всемирную организацию здравоохранения, а также желание вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Накануне Путин и президент США Джо Байден провели первый телефонный разговор. Во время беседы лидеры обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации СНВ-3. На следующий день Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора на пять лет.

27 января российский лидер во время онлайн-выступления на «давосской неделе» назвал продление договора шагом в правильном направлении.

Также ратификацию прокомментировал заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что продление ДСНВ является важным достижением в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, которые переживают сегодня трудные времена.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что улучшения отношений Москвы и Вашингтона после продления СНВ-3 не намечается.

В свою очередь, первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва надеется, что конгресс США оперативно ратифицирует соглашение о продлении ДСНВ.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Его срок истекает 5 февраля 2021 года. Новый проект закона о продлении документа предусматривает пролонгацию его действия на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021