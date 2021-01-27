Бывшая узница Освенцима призвала без искажений хранить память о тех событиях

Память о произошедшем в концлагере Аушвиц-Биркенау должна храниться без искажений и дискредитации тех событий. К этому призвала в среду, 27 января, бывшая узница лагеря Анита Ласкер-Уоллфисч на проходящей в онлайн-режиме церемонии по случаю 76-й годовщины освобождения Красной армией лагеря смерти в Освенциме.

«Когда мы с сестрой прибыли в Англию, мы наивно думали, что расскажем миру, что произошло, и что это положит конец бессмысленным убийствам, ксенофобии и антисемитизму. Мы ошибались», — отметила она. По словам бывшей узницы концлагеря, в настоящее время она видит попытки исказить то, что происходило в Освенциме.

«Я призываю вас, людей, спустя так много поколений после случившегося не подводить нас, не позволять искажать память и отравлять ее печально известным ученым, которых переполняет ксенофобия и антисемитизм», — подчеркнула Анита.

Ранее в январе этого года Россия снова выступила за борьбу с попытками исказить историю и преуменьшить роль Советского Союза в победе над нацизмом. Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе запретить публичное отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Нацистская Германия и ее сторонники в 1930-е задались целью уничтожить еврейское население Европы. Холокост в широком смысле — преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии, на территории ее союзников и на оккупированных ими территориях во время Второй мировой войны.

Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим), который был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, в связи с чем он стал одним из главных символов холокоста. В 1941–1945 годах в Аушвице погибло около 1,4 млн человек, из которых около 1,1 млн — евреи. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.