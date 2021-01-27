Каннский фестиваль перенесли на июль

Каннский кинофестиваль перенесли с мая на 6-17 июля. Об этом в среду, 27 января, сообщили организаторы мероприятия.

«Каннский фестиваль пройдёт с 6 по 17 июля 2021 года», — отмечается в официальном аккаунте фестиваля в Twitter.

Как уточняется, ранее фестиваль был запланирован на 12-23 мая.

В 2020 году мероприятие было отменено во второй раз в своей истории на фоне ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Директор фестиваля Тьерри Фремо подчеркнул, что ранее фестиваль был отменен только один раз — из-за Второй мировой войны — и остановлен один раз в мае 1968 года. Фремо отметил, что никогда не мог представить, что подобное произойдет в ближайшие годы.

Также известно, что из-за эпидемиологической обстановки в мире были перенесены церемонии вручения премий «Оскар» и «Золотой глобус». Номинанты первой премии будут объявлены 15 марта, вручение статуэток планируется провести 25 апреля. «Золотой глобус» же состоится в феврале 2021 года.

Каннский кинофестиваль, который считается одним из самых престижных и влиятельных международных смотров, ежегодно проводится в Каннах на юге Франции. Состав жюри формируется решением руководства фестиваля.